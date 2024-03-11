أسباب الدوخة أثناء الصيام في رمضان.. طبيب يحذر من حدوث جلطات

13 ساعة يصومها المسلمون في نهار شهر رمضان عام 2024، تلك الأوقات التي يمتنعون فيها عن الطعام والشراب، بعضهم قد يواجه مشكلات في أثناء الصيام، خاصة مرضى السكر والضغط والذين يصابون بجلطات متكررة، ومن ضمن تلك المشكلات هي الشعور بالدوخة في أثناء الصيام، فما أسباب تلك الدوخة؟ وكيف نتجنّبها؟ ومتى يصل الأمر إلى ضرورة التوقف عن الصيام؟

الدكتور أحمد صلاح الدين كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب في القصر العيني، يوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنّه خلال شهر رمضان، تحدث أشياء كثيرة تسبب الشعور بالدوخة في أثناء الصيام، أبرزها الامتناع عن الطعام والشراب، ما ينتج عنه انخفاض مستوى السكر في الدم، وحدوث الجفاف.

وقال أستاذ جراحة المخ والأعصاب في القصر العيني أيضًا، إنّ من ضمن أسباب الشعور بالدوخة أيضًا، هو التغير في مواعيد النوم خلال شهر رمضان، فقد ينام البعض بعد تناول السحور، ويستيقظ في ميعاد مختلف لم يكن قد تعود عليه.

أسباب الدوخة أثناء الصيام في شهر رمضان

ومن أكثر الأشياء التي تسبب الدوخة في شهر رمضان، هو إيقاف بعض الأدوية للمرضى، أو تغيير ميعاد بعض الأدوية أيضًا، مثل وقف تناول دواء السيولة مع الامتناع عن الشرب في النهار، إضافة أيضًا إلى قلة الحركة، فتلك الأسباب قد تؤدي إلى زيادة فرص حدوث الجلطات، خاصة لمرضى الضغط والسكر، بحسب ما قال «كامل»، لـ«الوطن».

حالات التوقف عن الصيام

وهناك بعض الفئات التي نصح فيها أستاذ جراحة المخ والأعصاب في القصر العيني، بالامتناع عن الصيام، هي كبار السن ومرضى السكر، وذلك لعدم تفاقم حالتهم الصحية، فمن الضروري التوقف عن الصيام في تلك الحالات.