وفاء عامر: «لما بقف قدام المراية بحس أني عندي 20 سنة»

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على شافكي المنيري في أولى حلقات برنامج «كان عمري 20» المذاع على محطة «ميجا إف إم».

بدأ البرنامج الإذاعي بتتر بصوت «المنيري» تسرد فيه الذكريات التي تتعلق بالعمر حتى سن العشرين: «على سلم العشرين يمكن كانت البداية ولا الحلم، مشينا وعدينا سنين متبت فيها أسامينا.. نسينا ولا لسه إحنا مع حلم العشرين عايشين».

وفاء عمر وسن العشرين

في بداية الحلقة، قالت الإعلامية شافكي المنيري، إنَّ العشرينات عمر تكوين العلاقات الاجتماعية وسألت الفنانة وفاء عامر، عن العلاقات الفنية التي كونتها في هذا العمر، وهل ابتعدت شعوريا عن عمر العشرين؟ لتجيب «عامر»: «عندما أقف أمام مرآتي لا أشعر أني ابتعدت عن العشرين.. ولما العشرين بتبعد عني بجري أجيبها».