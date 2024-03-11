ينتظر محبو الفنانة روجينا موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 1 على قناة سي بي سي اليوم، إذ يُعرض عدة مرات يوميا ليناسب مواعيد مختلف شرائح الجمهور الذي يريد متابعة المسلسل.

ونقدم لكم في السطور التالية موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 1 على قناة سي بي سي اليوم وفق الإعلان الرسمي للقناة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 1 على قناة سي بي سي اليوم

يعرض مسلسل سر إلهي الحلقة 1 على قناة CBC الليلة عدة مرات.

يتم عرض الحلقة الأولى لمسلسل سر إلهي في تمام الساعة 12 منتصف الليل

وتكون الإعادة الأولى 6:30 صباحًا

الإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

ويعرض مسلسل سر إلهي عبر قناة سي بي سي حصريا، ومنصة واتش إت watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل سر إلهي

يتم حبس روجينا «نصرة» في أحداث المسلسل لبتدأ الصراعات التي تساهم في تغيير شخصيتها بعد الأزمة التي تتعرض لها.