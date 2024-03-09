طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سر إلهي بتوقيع حمزة نمرة

طرح المطرب حمزة نمرة، منذ قليل، أغنية تتر مسلسل سر إلهي، بطابع حزين تماشيًا مع الأحداث، من بطولة النجمة روجينا، التي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

تفاصيل تتر مسلسل سر إلهي

أغنية تتر مسلسل سر إلهي من كلمات محمود فاورق، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والذي يضع الموسيقي التصويرية للمسلسل أيضًا.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي في إطار تشويقي، حول شخصية نصرة والتي تجسدها الفنانة روجينا، وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة من أقرب الناس إليها، وتقرر الانتقام واستعادة حقها.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا، أحمد مجدي، محمد ثروت، أحمد سلامة، مي سليم، محسن منصور، صلاح عبدالله، ميمي جمال أحمد بدير، مراد مكرم، مريم أشرف زكي، محمود حجازي، يوسف الأسدي، وآخرين من إخراج رؤوف عبدالعزيز، تأليف أمين جمال.