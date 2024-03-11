البابا تواضروس: يمكن إعداد الميرون في أي وقت ومكان

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم أعمال إعداد زيتي الميرون والغاليلاون، وذلك للمرة الـ41 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والرابعة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ووصل البابا إلى الكنيسة الأثرية بالدير، وتوافد عليه الآباء المطارنة والأساقفة بالترتيب، حيث تسلموا من يده زجاجات الزيتون والمواد الزيتية العطرية الـ27.

وعن توقيت ومكان عمل الميرون، قال قداسة البابا: «زيت الميرون يمكن أن يعمل في أي وقت، وسبق وأن جرى عمله في الأسبوع السادس من الصوم، ليكون جاهزًا لرشم المعمدين في أحد التناصير، وجرى إعداده أيضًا في أسبوع الآلام».

وأضاف البابا تواضروس أنه يمكن إعداد الميرون في أي منطقة وسبق عمله في الإسكندرية، وفي كنيسة بإحدى قرى كفر الشيخ، وكذلك تم عمله في بعض كنائس مصر القديمة، وفي القاهرة في عهد البابا كيرلس السادس، وفي دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، ومؤخرًا في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.