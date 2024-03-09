لأول مرة في تاريخ الكنيسة.. السماح للأقباط بحضور إعداد زيت الميرون

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتحضير زيت الميرون المقدس للمرة الرابعة في حبرية البابا تواضروس الثاني، وذلك في إطار تنظيم وترتيب العمل الكنسي في مختلف المجالات.

وأعلنت الكنيسة القبطية في بيان رسمي لها أنه من المقرر إعداد زيت الميرون وزيت الغاليلاون يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 مارس الجاري، أول وثاني أيام الصوم الكبير، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك للمرة 41 في تاريخ الكنيسة والرابعة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني.

السماح للشعب بحضور إعداد زيت الميرون

وأضافت الكنيسة في بيانها الرسمي للإعلان عن إعداد الميرون أنه سوف تتاح فرصة حضور الصلوات للشعب من كافة كنائس وإيبارشيات الكرازة المرقسية لأول مرة في تاريخ الكنيسة الحديث، حيث جرى توفير دعوات الحضور في الكنائس والإيبارشيات.

ويحضر البابا تواضروس الثاني كمية من زيت الميرون المقدس وزيت الغاليلاون تصل لحوالي ألف كيلوجرام، بينها 600 كيلو من الميرون و400 للغاليلاون، لتكفي احتياجات إيبارشيات الكرازة، حيث توجد حوالي مائة إيبارشية، ليكون نصيب كل إيبارشية يكون 6 كيلوجرامات تكفي على مدار 3 سنوات حتى إعداد ميرون جديد.

وأضاف البيان: نختار بدايات الصوم المقدس في الإعداد حتى يحضر الزيت الجديد قداسات الصوم الكبير وصلوات أسبوع الآلام، ثم نضيف «الخميرة» في قداس شم النسيم ثم يترك في الكنيسة ليتم تعبئته في زجاجات بلاستيكية مناسبة للتوزيع على الإيبارشيات والكنائس القبطية في مصر وفي الخارج، والكمية المنتجة بالكاد تكفي احتياجات الكنائس والإيبارشيات للاستخدام في سر المعمودية ورشومات سر الميرون للمعمدين حديثا بديلًا عن وضع اليد الذي كان موجودا في أيام أبائنا الرسل، وكذلك في تدشين الأواني المقدسة والأيقونات والمعموديات والمذابح والكنائس.