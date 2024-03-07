الكنيسة تستعد لإعداد ألف كيلو من زيت الميرون المقدس الاثنين المقبل

تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية لإعداد الميرون المقدس للمرة الرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني في إطار تنظيم وترتيب العمل الكنسي في مختلف المجالات، حيث يعتبر الميرون في الكنيسة أحد أسرار الكنيسة السبعة، وذلك يوم الاثنين المقبل 11 مارس، بالتزامن مع بدء الصوم الكبير في الكنيسة الأرثوذكسية.

تصنيع ألف كيلو من زيت الميرون

ويقوم البابا تواضروس بعمل كمية حوالي ألف كيلو من الميرون المقدس وزيت الغاليلاون، وقال في العدد الأخير من مجلة الكرازة إن الكمية المنتجة بالكاد تكفي احتياجات الكنائس والإيبارشيات للاستخدام في سر المعمودية ورشومات سر الميرون للمعمدين حديثا بديلا عن وضع اليد الذي كان موجودا في أيام أبائنا الرسل، وكذلك في تدشين الأواني المقدسة والأيقونات والمعموديات والمذابح والكنائس.

وأضاف البابا تواضروس أنه يختار بدايات الصوم المقدس في الإعداد حتى يحضر الزيت الجديد قداسات الصوم الكبير وصلوات أسبوع الآلام ثم تضاف «الخميرة» في قداس شم النسيم ويترك في الكنيسة لتعبئته في زجاجات بلاستيكية مناسبة للتوزيع على الإيبارشيات والكنائس القبطية في مصر وفي الخارج.

تاريخ عمل الميرون في عهد البابا تواضروس

وكان البابا تواضروس بدأ منذ عشر سنوات في إعداد الميرون المقدس بأسلوب يتناسب مع العصر وإمكانياته، دون تغيير في الصلوات والقراءات وفقط التغيير في أسلوب التحضير، وذلك بعد مناقشة هذه الطريقة في اجتماعات المجمع المقدس وإقرارها، بدأ التطبيق في عام 2014 ثم 2017 ثم 2021 و2024.

وإعداد زيت الميرون المقدس دون استخدام الماء أو النار ودون وجود أتفال (رواسب)، كما أن إعداد الميرون المقدس يجري كل ثلاث سنوات بالصلوات على مدار يومين .