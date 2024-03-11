البابا تواضروس يترأس طقس إعداد «زيت الميرون»

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس صلوات إعداد وتقديس زيت الميرون، أحد أسرار الكنيسة السبعة، وذلك للمرة 41 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويشارك في إعداد زيت الميرون أعضاء المجمع المقدس للكنيسة والأساقفة ومطارنة الإيبارشيات المختلفة، وذلك في دير الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، وتستمر هذه الطقوس لمدة يومين.

بث صلوات طقس إعداد زيت الميرون

وبثت الكنيسة الأرثوذكسية صلوات إعداد الميرون للمرة الـ 41 من خلال القنوات القبطية الفضائية، بالإضافة للصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

وأتاحت الكنيسة قبل أيام فرصة حضور الصلوات للشعب من كافة كنائس وإيبارشيات الكرازة المرقسية لأول مرة في تاريخ الكنيسة الحديث، حيث جرى توفير دعوات الحضور في الكنائس والإيبارشيات.