يهتم الأهالي بمعرفة موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، وهو اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم، وذلك حتى يتمكنوا من أداء الصلاة المكتوبة في مواقيتها.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 الموافق 2 من شهر رمضان، سيكون في تمام الساعة 4:45 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم في المنيا

وفي نفس اليوم سيتم رفع آذان المغرب في تمام الساعة 6:4 مساءا، وبهذا ستبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الثاني من شهر رمضان 13:39، وستزيد مدة الصيام تدريجيا علي مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء

وبعد تحديد موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 الموافق اليوم الثاني من شهر رمضان، يحرص الأهالي علي معرفة مواقيت الصلاة وبحسب إمساكية هيئة المساحة سيكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:7 مساء، العصر 3:31 مساء، المغرب 6:4 مساءا، والعشاء 7:20 مساء.