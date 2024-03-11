بالتزامن مع الصوم الكبير.. الكنيسة تشهد إجراء تاريخيا يخص أحد أسرارها

تعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية زيت الميرون المقدس، أحد أسرارها السبعة، وذلك للمرة الرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتزامن مع أول أيام الصوم الكبير.

وتتضمن عملية إعداد زيت الميرون المقدس عدة مراحل، حيث يجري خلط 27 مادة نباتية دون استخدام ماء أو نار، وراوسب، وتجري على مرحلتين، وهي:

المرحلة الأولى

المرحلة الأولى لإعداد زيت الميرون هي إعداد الخلطة من 27 مادة كلها نباتية، وكانت تؤخذ قديماً من النباتات في زهر النبات أو جزع النبات أو ورق النبات يتم تنشيفه ثم طحنه ثم نخله، ثم نقعه في ماء ثم وضعه في زيت الزيتون مع التقليب، وقد يحتاج التقليب إلى 10 ساعات بنفس السرعة، وكل هذا حتى نستخلص العطر الطيار من النبات، ثم نصفيه.

وكشفت الكنيسة أن طرق الاستخلاص تطورت كثيرا نتيجة لتطور العلم، والطريقة القديمة لا تستخلص العطر كله، ولذلك فكرت في أن تشتري هذه الخلاصات النقية مائة بالمائة من الشركات المتخصصة في ذلك، وهي شركات معدودة في العالم كله، وتستخدم أحدث طرق الاستخلاص هي Steam Distillation التقطير بالبخار، ويتم استخلاص الزيت الطيار النقي مائة بالمائة.

وأضافت: عندما نصنع الميرون بالأسلوب الجديد إنما نصنعه بأكثر جودة، والميرون عبارة عن عطور27 مادة في زيت زيتون.

المرحلة الثانية

وتضم المرحلة الثانية التقديس، ولها صلوات وتستخدم فيها الكنيسة الكتاب الذي استخدمه البابا شنودة الثالث فى المرة السابعة سنة 2008.