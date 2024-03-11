الإجابة في برنامج «نور الدين».. ما أبرز 5 أسئلة تشغل أذهان الأطفال؟

«نور الدين» برنامج ديني فريد من نوعه، يُقدم محتوى هادفًا للأسرة المصرية بأكملها، يعتمد على أسلوب الحوار التفاعلي بين فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، وطلاب المدارس من الأطفال في مراحل عمرية مختلفة، ليجيب على أسئلتهم، فما أبرز الأسئلة التي تشغل بال الأطفال؟

أسئلة تشغل بال الأطفال في «نور الدين»

برنامج علي جمعة سيكون رحلة تفاعلية ممتعة، تُثري المعرفة وتُنير العقول، وتُقدم إجابات شافية لجميع تساؤلات الأطفال في المراحل السنية الأولى من أعمارهم، خاصة أن هناك بعض الأسئلة يعتقد البعض أنها تعجيزية لا يمكن الإجابة عليها، إلا من شخص متخصص.

يشار إلى أن جمعة، أصدر كتابًا كاملًا عن الأسئلة التي تشغل أذهان الأطفال، وتم طرحه في النسخة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان «الأطفال يسألون الإمام»، قدمه جناح الأزهر الشريف بالمعرض.

يهدف البرنامج إلى الإجابة على جميع الأسئلة التي تشغل عقول وقلوب الطلاب والكبار، سواء كانت تتعلق بالدين أو بالحياة بشكل عام، فيما يحرص جمعة، على تقديم إجابات دقيقة وموثوقة، من أجل إنهاء أي شكوك وتوضيح الصورة بشكل كامل، مستندًا إلى تعاليم الدين الإسلامي الصحيح.

يُقدم البرنامج محتوى غنيًا ومفيدًا للجميع، من خلال طرح مواضيع متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، كما يُساهم في نشر الوعي الديني الصحيح، وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع، وضمن أبرز الأسئلة التي تناولها الكتاب المذكور سلفًا، التي تشغل بال الأطفال، هي:

أبرز 5 أسئلة تدور في ذهن الأطفال

- أين الله؟

- من خلق الله؟

- هل تراني أمي المتوفاة؟

- هل يأكل الشيطان معي إذا أكلت بيدي اليسرى أو لم أذكر اسم الله قبل الأكل حقا؟

- لماذا خلق الله بعض البشر بصفات بها نقص؟