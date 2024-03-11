علي جمعة: الله أمرنا في دين الإسلام بكل الخير.. وعلينا البحث عن الحق

تلقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالا مفاده: «لماذا اختار الله لنا الدين ولم يختار الإنسان دينه لنفسه؟» خلال حلقة برنامج «نور الدين»، من أحد الأطفال المشاركين والحاضرين معه في الحلقة.

ورد «جمعة» خلال تقديم حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع عبر قناة «on»، على السؤال، قائلا: «نحن من اختارنا ديننا بأنفسنا، ويجب علينا اختيار الدين الخاص بنا، وربنا سبحانه وتعالى أوضح لنا كل شيء يتعلق بدين الإسلام، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وعلينا البحث عن الدين الحق».

الله لم يأمرنا بأي شيء سيء

وشدد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أن الله أمرنا في دين الإسلام بكل الخير، ولم يأمرنا بأي شي سيئ إطلاقا، متعجبا: «هل الأمر السيء في الإسلام هو الصيام أو الصلاة أو عدم ظلم الآخرين أو النهي عن الكذب!!»، لذلك من هنا عرفنا أن هذا الدين هو الحق والصحيح.