وفاء عامر: أحمد العوضي يملك موهبة كبيرة.. وسعيدة بمشاركتي في «حق عرب»

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها البالغة، لمشاركتها في بطولة مسلسل «حق عرب»، المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، إذ أنه مكون من 30 حلقة.

تفاصيل مشاركتها في مسلسل حق عرب

قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل حق عرب، لأنه عمل جيد ويناقش قضايا مهمة، بالإضافة إلى ضم مجموعة كبيرة من النجوم، مثل دينا فؤاد، ووليد فواز، الذي يقدم شخصية مختلفة وسيحبها الجمهور، وأحمد عبدالله محمود، إضافة وكذلك وجود عدد من الشباب، مثل كارولين عزمي ودنيا المصري وميدو ماهر.

وأضافت أن محمود حمدان كاتب سيناريو جيد، وأنها تحب طريقته في الكتابه، لأنه يمتاز بطبيعة خاصة، وهذا ساعد في تحضير الشخصيات بشكل جيد، كما أن إسماعيل فاروق مخرج واع لما يفعله، ولديه نظرة مميزة لكل ممثل ولكل مشهد، وهو الأمر الذي يجعلها سعيدة في اللوكيشن خلال التصوير.

وفاء عامر تتحدث عن أحمد العوضي

وأشارت إلى أن أحمد العوضي يملك موهبة كبيرة، ويبذل مجهودا كبيرا داخل التصوير، حتى يخرج العمل بشكل جيد، ودائمًا ما يحاول أن يساعد الجميع، حتى يظهر المسلسل بأفضل شكل ممكن، مؤكدة أن مسلسل حق عرب سيكون من الأعمال المميزة خلال شهر رمضان، متمنية أن ينال العمل إعجاب النقاد والجمهور.