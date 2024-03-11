إعلان نتائج تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.. متاحة في المدارس

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم إعلان نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2023 /2024 بعد الانتهاء من إعادة التصحيح.

نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية

وأضاف مدير تعليم الإسماعيلية، في بيان اليوم، أن نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2023 /2024 متاحة في جميع المدارس، مشيرا إلى أنه وجه مديري المدارس باستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في التعرف على نتيجة التظلم الخاص بهم وتسهيل مهمتهم.

وتقدم الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بالتهنئة للعاملين في مديرية التربية والتعليم والمدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

افتتاح معرض رمضان يجمعنا

كما افتتح معرض «رمضان يجمعنا»، والذي نظمه توجيه المجال الصناعي بقيادة علاء حسونة الموجه العام، ويضم العديد من الأعمال الخشبية المميزة والتي تعبر عن عادات وتقاليد شهر رمضان وملامح الشهر الكريم.

وأكد «بحيري» أن جميع الأعمال من إبداع وتصميم توجيه المجال الصناعي وفريق العمل، مشيرا إلى تميز المجال الصناعي والذي يعكس الفعاليات والأعمال المرتبطة بشهر رمضان منها فوانيس ونتائج وماكيت يعبر عن المسجد مدفع رمضان وغيرهم من الأعمال.