يحرص المواطنون على معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 وهو اليوم الثاني من شهر رمضان الموافق 1445 هجرية، وذلك لمعرفة وقت أداء الصلاة، وتناول وجبة الإفطار.

موعد أذان المغرب في المنيا

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا، والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب، بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فأن موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 الموافق 2 من شهر رمضان الكريم، سيكون في تمام الساعة 6:4 مساءً.

موعد الإفطار في محافظة المنيا

وبعد معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 ستبلغ عدد ساعات الصيام 13:39 في اليوم الثاني، إذ سيكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:4، ومع زيادة ساعات النهار تدريجيًا، مقابل نقص ساعات الليل ستزيد مدة الصيام يوميًا بمقدار دقيقة كل يومين.

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

يحل موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:45 صباحًا، والظهر 12:7مساءً، والعصر 3:31 مساءً، والعشاء 7:20 مساءً، بينما سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 الموافق اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 6:4 مساءً.