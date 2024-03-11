«مياه القاهرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن فتح قنوات للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة والخط الساخن لخدمات مياه الشرب بالقاهرة 125، وخدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125، فضلا عن متابعة مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة وعددها 20 مركزا ومراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع ومراكز الخدمة المتنقلة.

رفع درجة الاستعداد

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الشركة استعدت للشهر الكريم برفع درجة الاستعداد طوال أيام الشهر بكل مواقع ومحطات الشركة من أجل ضمان تقديم خدمات مناسبة للمواطنين ويتم التعامل الفوري مع أي أزمات خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تنظيم مواعيد العمل بالورديات المختلفة بكل مواقع الشركة والرد الفوري على أي شكاوى من المواطنين، واتخاذ ما يلزم لحل أي مشكلة، وذلك في إطار تعزيز التواصل بصفة مستمرة وفتح كافة قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين.

تلبية احتياجات المواطنين

وأوضح الشيمي أن الشركة تسعى إلى تقديم خدماتها لنيل رضا المواطنين، ومراكز خدمة العملاء بمختلف الأحياء تعمل على تلبية احتياجات الأهالي.