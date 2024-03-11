أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان.. «اللهم عافني وارزقني واجبرني»

مع قرب انتهاء ساعات الصيام، يبدأ اهتمام الناس بمعرفة الدعاء المستحب قبل أذان المغرب، وفي هذا الوقت تتوجه الأذهان إلى الدعاء الأشهر، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم «ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ»ـ لكن هناك مجموعة من أهم الأدعية المستحبة قبل وبعد الأذان، ومنها إذا كان الصائم ضيفا على الإفطار عند الأقارب، بحسب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، عبر قناة «الناس».

دعاء الصائمون قبل الأذان

أدعية الصائم قبل الإفطار يفضل ترديدها قبل الأذان:

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني.

- اللهم ثبت قلبي على دينك وعلى كل ما يرضيك.. ربي اغفر لي ولوالدي.

- ربي ارحم جميع أموات المسلمين.

- الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك.

- اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء الصائم وقت أذان المغرب

وعن دعاء الإفطار، فإنه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: «كانَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ- إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ».

ما يقوله الصائم عند الإفطار لدى الأقارب؟

وضح الدكتور مجدي عاشور، أن هناك دعاء مستحب وقت الإفطار يردده الصائمون، إذا كانوا ضيوفا عند الأقارب: «افطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة»، وفسر الدعاء قائلًا «إن هذا الدعاء مهم إذا كان الصائم ضيفًا عند شخص ما أكرمه، ويقول له أفطر عندكم الصائمون بمعنى أن يأكل عندهم الصائمين ويأخذ أجرهم، وأكل طعامكم الأبرار تعني أن يكون صحبته وأصدقائه من الأبرار ويعم على البيت صاحب العزيمة السكينة والهدوء، أما صلت عليكم الملائكة، فهي تعني أن تستغفر الملائكة لصاحب البيت عند رب العالمين».