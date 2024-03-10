تعرف على برنامج شيخ الأزهر في رمضان.. من إنتاج مجلس حكماء المسلمين

للعام الثاني على التوالي يقدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» للعام الثاني على التوالي، من إنتاج مجلس حكماء المسلمين، طوال أيام شهر رمضان الكريم.

شرح وتفسير أسماء الله الحسنى

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيس بوك، فإنّه من المقرر أن يتناول شيخ الأزهر في هذا الموسم أسماء الله الحسنى (الجزء الثاني)؛ شرحًا وتفسيرًا، والحكمة من اقتران بعض الأسماء بغيرها، وحظ العبد ونصيبه من هذه الأسماء، وكيف يمكنه أن يتأثَّر بها في سلوكه ومعاملاته؛ بحيث تُنشِئ منه إنسانًا صالحًا لنفسه ولأمته.

كما يربط شيخ الأزهر خلال برنامجه الرمضاني الأسماء الحسنى بأحداث الحياة المعاصرة، واستلهام العبر والعظة منها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات وكوارث وحروب وصراعات، ووضع تصور للتعامل معها من خلال تدبر أسمائه وصفاته جلَّ وعلا.

ومن المقرَّر أن يبث برنامج «الإمام الطيب» على عدد من الفضائيات والإذاعات في مصر وعدد من دول العالم العربي والإسلامي، كما يتم بثه عبر الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وصفحات الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أماكن وموعد بث البرنامج

وأعلنت صفحة الأزهر الشريف أنَّه سيتمّ إذاعة برنامج شيخ الأزهر طوال أيام شهر رمضان الكريم عبر فضائيات وإذاعات في مصر وعدد من دول العالم العربي والإسلامي وعلى رأسها إذاعة القرآن الكريم، على أن يحدد موعد البث لاحقًا.