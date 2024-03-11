أسهل طريقة لعمل الكنافة بالمهلبية بدون فرن.. وصفة سريعة

الكنافة بالمهلبية من أشهر الحلويات التي يمكن تحضيرها في رمضان، والتي لا تخلو منها مائدة الإفطار، إذ ترغب ربة البيت في تحضيرها بأقل تكلفة وأسهل المكونات، لذا نستعرض طريقة تحضير الكنافة بالمهلبية بدون فرن.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية بدون فرن

هناك بعض المكونات التي لا غنى عنها لتحضير الكنافة بالمهلبية بدون فرن، والتي تغنيك عن شرائها من الخارج، وتوفير كثير من الأموال:

نصف كيلو كنافة مجمدة.

نصف كوب سمن.

2 كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

كيس فانيليا.

2 كوب سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير الشربات:

- يرفع الماء والسكر على النار ويتركوا حتى الغليان.

- يضاف عصير الليمون ويترك لعدة دقائق.

- تطفأ النار ويترك ليبرد.

طريقة تحضير الكنافة بالمهلبية بدون فرن بالخطوات

- يتطلب عمل الكنافة بالمهلبية خلط النشا وملعقة سكر بودرة مع اللبن.

- يقلب الخليط بشكل مستمر حتى تمام الغليان.

- تضاف الفانيليا إلى المكونات السابقة وتترك لتبرد قليلًا.

- يوضع السمن وسكر البودرة على الكنافة، ويتم خلطهم جيدًا إلى أن يتجانسوا تمامًا.

- تحمر الكنافة في السمن على النار حتى تتحول للون الذهبي.

- تفرد الكنافة في الصينية وتوضع تحت الشواية مع التقليب كل دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

- يوضع حوالي 5 ملاعق كبيرة من الشربات البارد على الكنافة.

- نضع طبقة من الكنافة في صينية ونضغطها جيدًا.

- تضاف طبقة من المهلبية ونتركها لتبرد تمامًا، ثم الطبقة الأخيرة من الكنافة.

وصفة لتحضير الكنافة بالمهلبية والمانجو

500 جرام كنافة.

نصف كوب سمن.

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

لتر لبن.

4 ملاعق كبيرة نشا.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

علبة قشطة.

شربات بارد.

2 حبة كبيرة مانجو.

خطوات إعداد الكنافة بالمهلبية والمانجو

- نخلط 2 ملعقة سكر البودرة والنشا مع اللبن، ويتم وضعهم على النار مع التقليب المستمر، وعند الغليان نضيف الفانيليا ونطفئ النار.

- يذاب السمن ثم نضعها على الكنافة مع السكر البودرة، ويتم تقليبها جيدًا حتى تتغلف كل الكنافة بالسمن.

- تحمر الكنافة في السمن على النار حتى تصبح ذهبية اللون.

- نضع الخليط في صينية التقديم طبقة من الكنافة، ثم المهلبية، ثم الكنافة، ثم المهلبية.

- نقطع المانجو لشرائح ونزين بها الطبقة الأخيرة من الكنافة.