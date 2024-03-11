حلو أول يوم رمضان.. الكنافة بالقشطة «مكوناتها في البيت وأحلى من الجاهزة»

الكنافة بالقشطة من الحلويات الشرقية الخاصة بشهر رمضان، إذ تعد الأشهر وتتفنن ربات البيوت في طريقة عملها لتسعد بها أسرتها بعد الإفطار وصيام عدد ساعات طويلة.

وخلال السطور التالية يستعرض «الوطن»، طريقة عمل الكنافة بالقشطة على الطريقة الأصلية، على خطي الشيف نجلاء الشرشابي.

إليكِ طريقة عمل الكنافة بالقشطة

المكونات:

½ كيلو كنافة

كوب سمنة بلدي

مقادير الكريمة

½ كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة قشطة

3 ملاعق كبيرة نشا

½ لتر من الحليب

مقادير الشربات

كوب ونصف سكر

كوب ماء

عصير ½ ليمونة

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

طريقة تحضير عمل الشربات:

- عمل الكنافة بالقشطة في إناء قومي بإضافة كل من السكر والماء وقلبيهما على البارد، وبعد ذلك ارفعيه على النار واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم ضيفي الليمون والعسل دقيقتين حتى يغلي وارفعيه من على النار واتركيه ليبرد.

ولعمل القشطة:

- ضيفي في إناء كل من اللبن والنشا والقشطة وقلبيهم على البارد، ثم ارفعيه على النار مع التقليب المستمر حتى يتكون قوام متماسك واتركيها لتهدأ قليلا.

خطوات عمل الكنافة بالقشطة:

- حضري الكنافة داخل طبق عميق وكسريها.

- ضيفي السمنة وقلبيها جيدا حتى تتغلف كل قطعة من الكنافة بها ومن ثم ضيفي السكر البودر وقلبيه معها .

- في صينية بطني الأرضية والجوانب بالسمنة الذائب.

- ضعي نصف كمية الكنافة داخل الصينية وقومي بعمل جوانب واضغطي عليها جيدا حتى تتماسك.

- قومي بإضافة القشطة في المنتصف فقط، ومن ثم وزعي باقي الكنافة عليها لتغطيتها تماما.

- ضيفي ملعقتين من السمنة على وجه الكنافة وأدخليها فرن ساخن جدا على درجة حرارة 170 على الشبكة حتى تأخذ لونا من الجوانب والوجه، وإذا لم تأخذ لونا من أعلى أشعلي الشواية إلى أن تأخذ لونا ذهبيا وارفعيها من على النار.

- ضيفي نصف كمية الشربات علي الوجه وتركها تتشرب تماما ثم اقلبيها على الجهة الأخرى حتى يتوزع الشربات بداخلها وزينيها بالمكسرات.