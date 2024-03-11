تعرف على ضيف الحلقة الأولى من برنامج «ع المسرح»

يحل اليوم، الفنان أحمد الفيشاوي، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح».

ومن المقرر أن يفتح الفنان خبايا أسراره، وعلاقاته الأسرية والاجتماعية والفنية، في حوار مختلف وشيق وممتع على مقعد الضيف أمام منى عبدالوهاب.

وتحاول الإعلامية منى عبدالوهاب، ترك مساحة كبيرة للضيف للتعبير عن نفسه وكشف خباياه وشخصيته خلف الكاميرات أمام جمهوره.

مواعيد عرض برنامج ع المسرح

ويعرض برنامج «ع المسرح» يوميا على فضائية الحياة في تمام الساعة 6:20 مساء، طيلة شهر رمضان.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، فيلم «عادل مش عادل»، الذي حقق إيرادات ضعيفة.

والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، محمود البزاوي، محمد رضوان، بدرية طلبة، تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.