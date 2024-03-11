أحمد فايق: 52 برنامجا دينيا على «المتحدة» خلال رمضان أبرزها برنامج شيخ الأزهر

قال أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن شهر رمضان يشهد تقديم 52 برنامجا دينيا ما بين قناة الناس والقنوات العامة يتصدرهم برنامج شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ومفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «من أهم البرامج برنامج «سفراء دولة التلاوة» الذي يعتمد على نقل الصلاة من 80 نقطة في العالم بعلماء ومشايخ وقراء مصريين من وزارة الأوقاف بما يوزاي تغطية كل قارات العالم بقراء مصريين».

برنامج حياة كريمة

وأكمل: «على مستوى البرامج التنموية لدينا برنامج حياة كريمة الذي يرصد قصة نجاحه وعلى مستوى البرامج الترفيهية لدينا برنامج مهم جدا وهو «على المسرح» تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب».

برامج الأطفال

وكشف أنه على صعيد برامج الأطفال هناك أربع مسلسلات كرتونية، وهدفها تربية الأطفال على العادات المصرية وأن الأطفال حاليا لديها تفكير نقدي، والإسلام دين تنويري يستطيع الإجابة على كل الأسئلة، قائلا: «نسعى للحفاظ على الهوية من خلال برامج الأطفال»، كاشفًا أن عدد الشركات المتعاونة في موسم رمضان 2024، تضم 14 شركة بعضها داخل «المتحدة» والبعض الآخر خارجها.