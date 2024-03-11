إمام مسجد السيدة نفيسة يوضح رحلتها منذ دخولها مصر

قال الدكتور علي الله الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة، إن السيدة لما جاءت إلى مصر واستقبلها المصريون عند العريش، جاءت إلى دار كبير التجار، كان اسمه «الجصاص»، ثم انتقلت إلى دار أم هانئ ومكثت عندها عدة أشهر وتسمى هذه الدار في الكتب بـ«المراغة».

انتقال السيدة نفيسة من المراغة

وأضاف الجمال، خلال حواره ببرنامج «باب رزق»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي يسري الفخراني، أن هذه المراغة حاليًا في «الحسانية» جانب زقاق «القاسم» بجوار «شجرة الدر»، ولما ازدحم عليها الناس انتقلت إلى مكان وهبه لها والي مصر «السُري بن الحكم»، وتفاوض معها ألا تترك مصر.

وتابع: «سألها السُري أن تخصص يومين لملاقاة الناس وتجيب على أسئلتهم وتدعو لهم، لأنهم حينما شغلوها عن العبادة أرادت أن ترحل، وضاقت عليها الدار بكثرة زيارة أهل مصر لها، وكانت هذه المنطقة التي انتقلت إليها تسمى بدرب السباع، وفي المكان الذي به مقامها كانت تختم القرآن في صلاتها».