أسامة الأزهري: شهر رمضان يتجلى الله فيه على قلوب العباد بالأنس والسكينة والطمأنينة

قال الشيخ أسامة الأزهري، إن اليوم هو بداية الخير والنور والفرح والسرور في شهر رمضان، مشددًا على أن هذا الشهر طل علينا بأنواره وبركاته، ونستهل الأيام التي نفرح بها بالقرآن الكريم وصلاة القيام وبالكرم والجود وبتلاوة القرآن وبالتعبد والتهجد والدعاء إلى الله.

الله اختار شهر رمضان لينزل فيه القرآن

وأوضح «الأزهري»، خلال الحلقة الأولى من برنامجه «لحظة صفا»، المُذاع عبر شاشة «الراديو 9090»، أن شهر رمضان يدخل معه السرور ويتجلى الله فيه على قلوب العباد بالأنس والسكينة والطمأنينة لأنه الزمان الشريف الكريم الذي اختصه الله من بين سائر الأزمان لينزل فيه القرآن.

وأشار إلى أنه ما كان الله ليختار لنزول القرآن إلا أشرف وأجل الأوقات، مشددًا على أن شهر رمضان اجتمعت فيه بحار من الأنوار، شرف الزمان وفريضة الصوم ونزول القرآن.