يشهد جميع أنحاء مصر أجواء رمضانية رائعة، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ويُقبل الكثير من المواطنين على معرفة موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، استعدادًا للسحور، وآخر موعد للإمساك، وكذا صلاة الفجر في المساجد.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الثلاثاء في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، إذ سيكون موعد الإمساك في الساعة 4:22 صباحًا، بينما موعد السحور يكون في الساعة 2:22 صباحًا قبل أذان الفجر بساعات قليلة.

أذان الفجر اليوم في المنوفية الثلاثاء

ومن المقرر أن يكون موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:42 صباحًا، وبذلك يكون متقدمًا دقيقتين عن أذان فجر أول أيام رمضان، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وتبلغ عدد ساعات الصيام في ثاني أيام شهر رمضان 13:40 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في المنوفية اليوم

وأكّد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أن موعد صلاة الفجر في المنوفية اليوم سيكون في الساعة 4:42 صباحًا، مؤكدًا استعداد جميع مساجد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تنظيف المساجد وفرشها بالطريقة اللازمة.