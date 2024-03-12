كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، ثاني أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وأشارت الهيئة المصرية العامة للمساحة، في بيان، إلى تحديد مواقيت الصلاة بالمنوفية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، إلى أن عدد ساعات الصيام خلال ثاني أيام شهر رمضان المبارك تبلغ 13:40 ساعة بزيادة قدرها دقيقتين عن الأمس، إذ تقدم توقيت صلاة الفجر لمدة دقيقتين.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الثلاثاء:

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:42 صباحا.

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:02 مساءً.

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:20 مساءً.