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دراما المتحدة

بوسي ترد على اتهامها بالتسبب في وفاة طليقها: «عاملة حساب لابني»

كتب:

شريف سليمان
07:32 م | الإثنين 11 مارس 2024
المطربة الشعبية بوسي

المطربة الشعبية بوسي

علقت المطربة الشعبية بوسي، على اتهامها من شقيقة وليد فطين طليقها بقتله، قائلة: «اعتدت على التزام سياسة الصمت، مش أي حد معدي في الشارع يقول خبر المفروض إني أرد، اللي عنده حاجة يقولها، أخته تقوله اللي هي عاوزاه».

وحول اتهام طليقها بتسببها في تدمير حياته وسمعته وحرمانه من ابنه بعدما جعله الله سببا لنجاحها، قالت بوسي: «في فترة الخلافات كان ابني صغيرا في السن ولم أكن أرد احتراما له، وكنت عاملة حساب لابني».

وتابعت المطربة الشعبية، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «الآن، أصبح ابني في السادسة عشرة من عمره، وبصرف النظر عما إذا كان والده شخصا جيدا أم لا، فهذا الأمر لا يعني إلا والده فقط، مقدرش أجيب سيرته بحاجة وحشة».

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