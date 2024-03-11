5 معلومات عن الأطفال المشاركين في برنامج نور الدين مع علي جمعة

حالة خاصة بين البرامج الدينية يقدمها الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، في شكل تفاعلي مع الأطفال في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، إذ يستمع إلى أسئلتهم، ويغوص في الأسئلة الشائكة التي تدور في عقولهم، ليجيب عليها بشكل مبسط وواف، خلال برنامج «نور الدين»، الذي يعرض على عدة قنوات مصرية خلال شهر رمضان 2024.

ونستعرض بعض المعلومات المهمة عن الأطفال المشاركين في برنامج نور الدين، الذين يلتفون حول الدكتور علي جمعة، ويتلقى منهم الأسئلة، والذي يعتبرهم في منزلة أحفاده.

معلومات عن أطفال برنامج نور الدين

جميع الطلاب في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وتحديدًا الصف الرابع الابتدائي، حتى الثاني الإعدادي. الأسئلة التي كتبها طلاب المدارس جميعها بخط أيديهم أثناء الإعداد. فريق البرنامج نزل إلى المدارس الابتدائية والإعدادية من أجل اختيار الطلاب. شرحت فكرة البرنامج للطلاب، وتوضيح أنه مخصص لهم للتعبير فيه عن أنفسهم بدون خطوط حمراء أو وصاية. الأطفال تحدثوا بكل حرية وتفاعل في بحثهم للإجابة عما يشغلهم.

قنوات تعرض برنامج نور الدين

يعرض برنامج نور الدين للدكتور علي جمعة على 4 قنوات، وتدور حلقات البرنامج حول بعض الأسئلة التي تشغل بال الطلاب الصغار، فهناك بعض الأسئلة التي تطرأ في بال الصغر في تلك المرحلة العمرية، ونوضح مواعيد عرض البرنامج على كل قناة:

القناة الأولى:

العرض الأول: الساعة 1 ظهرًا.

الإعادة: الساعة 4 إلا ربع فجرًا.

قناة CBC:

العرض الأول: الساعة 5 وربع مساءً.

الإعادة: الساعة 4 فجرًا.

قناة ON:

العرض الأول: الساعة: 2 ونصف ظهرًا.

قناة الناس:

العرض الأول الساعة : 9 ونصف مساء.