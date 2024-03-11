الدكتور علي جمعة: معلومة دخول المسلمين فقط للجنة مغلوطة

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال وجهه إليه أحد الأطفال، مفاده: «لماذا سيدخل المسلمين فقط الجنة على الرغم من وجود أديان أخرى كالمسيحية والكتب الدينية الأخرى»، متسائلا: «مين قال إن المسلمين بس اللي هيدخلوا الجنة؟».

وأضاف «جمعة»، خلال تقديم حلقة برنامج «نور الدين»، عبر قناة «on»: «هذه معلومة مغلوطة لأن ربنا قال عكس ذلك»، مستشهدا بالآية الكريمة: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»، متابعا: «إن الدين عند الله الإسلام، وكله يسمى بالإسلام لدينا».

دليل وجود النبي عليه الصلاة والسلام

ورد على سؤل آخر يفيد بأنه لا يوجد فيديوهات تستطيع تخيل أو توضيح ملامح رسول الله، فما الذي يؤكد لنا أن الرسول كان موجودا؟، قائلا: «النبي عليه الصلاة والسلام بالذات اتفق الجن والإنس من المسلمين وغير المسلمين بأنه كان موجودا لأن البيت بتاعه ما زال موجودا، وكذلك الأمر القبر والكعبة والكتاب الخاص به، فضلا عن أمته والقبلة والمسجد الخاص به ما زال موجودا حتى الآن».