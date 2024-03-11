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دراما المتحدة

أحمد الفيشاوي: شكل المرأة ومضمونها عنصران متكاملان

كتب:

عمرو هلال
08:30 م | الإثنين 11 مارس 2024
الفنان أحمد الفيشاوي

الفنان أحمد الفيشاوي

أكد الفنان أحمد الفشاوي، أن المرأة الكاملة من وجهة نظره هي المرأة الكاملة مضمونًا، وأن الشكل يأتي بعد ذلك مباشرة، وأن شكل المرأة الجيد ومضمونها عنصران متكاملان.

قصة انفصال أحمد الفشاوي عن زوجته

ونوه «الفيشاوي»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 « ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن الانفصال عن زوجته رغم أنه يرى أنها كاملة هو القدر: «ده قسمة ونصيب.. في كمال».

 

واختتم بالإشارة إلى أنّ كل إنسان لديه آلاف القصص في حياته ولن يكون أي شيء في الحياة من البشر كامل، مؤكدًا أنه ليس من الخطأ أن نقع في الخطأ ونعتذر عليه، ونعيد بعض الحسابات.

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بقلم عمرو هلال