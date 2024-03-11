أحمد الفيشاوي: «عذبت ناس كتير معايا في مرحلة الطفولة وندمان»

أكد الفنان أحمد الفيشاوي، أنه كان يعيش مع عائلته في منطقة حدائق القبة في فترة الطفولة، منوهًا بأنه لا يحب مرحلة الطفولة التي مر بها، وكان والداه لم يتخطيا مرحلة النجومية ويكونا ثروتهما الخاصة من السينما والتليفزيون.

طفولتي كانت مرحلة طيش

وأوضح «الفيشاوي»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، أن عائلته كانت تعيش في شقة صغيرة مكونة من غرفة واحدة وصالة، مشددًا على أن ذلك الأمر كان يجعله دائما خارج المنزل، متابعًا: «مريت بمرحلة طيش في تلك الفترة».

سافرت إلى العديد من الدول

وأضاف أنه في فترة الطفولة عانى منه الكثير من أسرته، مضيفًا: «بندم على فترة الطفولة ندم شديد.. عذبت ناس كتير معايا»، موضحا أن بعد نجومية والده استطاع السفر للعديد من دول العالم.