انتعاشة فنية لـ عصام عمر في موسم رمضان 2024.. يشارك بإعلانين ومسلسل

يشارك الفنان عصام عمر في رمضان هذا العام بإعلانين ومسلسل مسار إجباري، في انطلاقة جديدة للفنان الشاب بعد النجاح الساحق الذي حققه في مسلسل بالطو، وشارك في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وأيضًا إحدى شركات التنمية العقارية.

وظهر عصام عمر كبطل لإعلان شركة للتنمية العقارية على أنغام أغنية «حكايتنا حلوة» للفنان عمرو دياب، ويشارك في دور شاب تقدم لفتاة يربط بينهما علاقة عاطفية ثم يطلب يدها من والدها ويتعاون مع إحدى شركات العقارات ويتزوجان.

إعلانات لـعصام عمر في رمضان

وشارك أيضًا الفنان عصام عمر في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، رقة العديد من النجوم أبرزهم خالد النبوي وهند صبري وإسعاد يونس والعديد من النجوم الشباب، ويعرض أجمل اللحظات بينهما، كما أيضًا ظهر في الإعلان تذكر الفنانة إسعاد يونس صديقة عمرها الراحلة سهير البابلي، ونشرت صورة بينهما وكتبت على صفحتها على «فيس بوك»: «وحشتيني يا صاحبة عمري.. دايمًا على بالي»، بحسب ما جاء في الإعلان، وكان على أنغام أغنية «دايمًا على بالي» للفنانة إليسا.

مسلسل مسار إجباري بطولة عصام عمر

كما يشارك أيضًا في مسلسل مسار إجباري مع الفنان الشاب أحمد داش، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة يشارك في بطولته أيضًا الفنانة صابرين، وبسمة، وجوري بكر، وتدور قصته حول الفنان عصام عمر، وهو طالب جامعي يعرف بالصدفة أن لديه أخ غير شقيق وهو الفنان أحمد داش، وذلك بعد وفاة والده، ويصاب بصدمه، وتستمر الأحداث.