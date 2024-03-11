مسلسل مسار إجباري الحلقة 1.. أحمد داش وعمر عصام يتهمان والدهما بالخيانة

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري بمشادة كلامية بين حسن وأسرته على الاستيقاظ من النوم مبكرا والتوجه لعمله، ولينطلق كل منهم لممارسة عمله، حيث يعمل حسين على عربة طعام متحركة، بينما حسن يعمل مدرس قانون ولديه سنتر لتعليم طلاب كلية الحقوق.

يواجه حسين الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش، في الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري، مشكلة في عمله إذ يُشغل عربة الطعام دون ترخيص، فيداهمه موظف الحي لغلقها لحين الحصول على الشهادة الصحية والتراخيص اللازمة، لكن بدهاء حسين وكلامه الطيب يقبل الموظف رشوة ألف جنيه مقابل ترك عربة الطعام تعمل بشكل مستمر.

الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

وعلى جانب آخر من الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري، يواجه حسن الذي يقوم بدوره الفنان عمر عصام مشكلة تتعلق بستنر الدوس الخصوصية الذي يمارس فيه عمله؛ إذ يداهمه الأمن بناء على بلاغ سابق من مدرس جامعي ينافسه، إلا أنه بحيلة ذكية يتغلب على هذه المشكلة، إذ تساعده صديقته على خداع الأمن بوضع أدوات طلاء الحوائط على الأرضية، لتخبر الأمن بأنه يقوم بتجهيز شقة أخيهم لحين عودته من الكويت والاستعداد للزواج، فيمتنع الأمن عن تحرير محضر، ويعود حسن لمزاولة شرح دورس القانون في جانب آخر من الشقة.

وتنشب المشادات الكلامية والأحاديث في نطاق كل من الأسرتين، وتسير الأمور بشكل طبيعي.

وعلى جانب آخر، تقام محاكمة الدكتور صفوت مصباح الأستاذ الجامعي المتهم بقتل طالبته، ويترافع المحامي الذي يقوم بدوره رشدي الشامي طالبا البراءة له، لكن المحكمة تحكم بإعدام المتهم، فيصاب بالذهول.

صدمة تغير حياة أخين في الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

ودخل الأب «علي» الذي يجسد دوره محمود البزاوي وهو والد حسن وحسين، في غيبوبة وتعرض لوعكة صحية بعد سماعه الحكم بالإعدام على الأستاذ الجامعي المتهم بقتل طالبته، وتعرض لأزمة قلبية دخل على أثرها المستشفى، التي اضطرت إلى إبلاغ ذويه لمراعاة حالته، وهو ما ترتب عليه مفاجأة كبيرة، فالأخوان حسن وحسين غير أشقاء وكل واحد منهم من أم مختلفة.

فوجئ حسن وحسين بأنها يبحثان عن نفس الأب في المستشفى، وعندما التقيا والدهما حدثت الصدمة وتبادلا الاتهامات وعلى أثر ذلك أوضح لهم الأب القصة، وأنهما أخوان كل منهم من زوجة، وطلب منهم أن يسامحاه بعد أن اتهمه الابن الأكبر بالخيانة وعدم احترام والداته لكونه تزوج عليها منذ 20 عاما وأخفى عنها هذا السر، فما كان من الأب غير أن يبرر فعلته بأنه قبل أن يكون أب هو إنسان له قلب ويحب ويكره.

وننتظر الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري لمعرفة التفاصيل وماذا سوف يحدث وكيف تتغير حياة حسن وحسين بعد أن عرفا أنهما أخوان؟ وكيف تتصرف الزوجتان؟

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور قصة مسلسل مسار إجبارى حول «عمر» الذي يؤدي دوره الفنان عصام عمر، وهو طالب جامعي بعد وفاة والده يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو «حسين» الذي يجسد دوره أحمد داش، فيصاب بصدمة لكنه يضطر أن يتعايش مع الواقع، ويعيش شقيقه الآخر نفس الصدمة، حيث لا يقبل أن يكون له شقيق، وخلال المسلسل تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

وينتمى مسلسل مسار إجباري لأعمال الـ 15 حلقة التي تسيطر على أغلب مسلسلات رمضان، حيث تتماشي مع اهتمامات الجمهور، الذي يتجه للعرض على المنصات الإلكترونية.