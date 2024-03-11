ملخص الحلقة 1 مسلسل مسار إجباري.. والد أحمد داش وعصام عمر يتعرض لأزمة قلبية

يتضمن ملخص الحلقة 1 مسلسل مسار إجباري، العديد من الأحداث الدرامية الممتعة، حيث واجه «حسين» الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش، مشكلة تتعلق بترخيص عربة الطعام مصدر رزقه الوحيد، وعدم حصوله على الشهادة الصحية، وكان معرضا لإغلاقها إلا أنه قدم رشوة 1000 جنيه لموظف الحي وتم حل المشكلة.

الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

كما واجه «حسن» الذي يقوم بدوره الفنان عصام عمر مشكلة في الحلقة الأولى لمسلسل مسار إجباري، تتعلق بسنتر الدوس الخصوصية الذي يمتكله، فقد داهمه الأمن لإغلاقه، إلا أن صديقته ساعدته وخدعت الأمن بوضع أدوات دهانات الحوائط على الأرضية، لتخبرهم بأنها تجهز شقة شقيقها الذي يعمل في الكويت ليتزوج فيها عقب عودته، فيمتنع الأمن عن تحرير المحضر.

وأثناء الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري، تجرى محاكمة الدكتور صفوت مصباح، الأستاذ الجامعي المتهم بقتل طالبته، ويترافع المحامي الذي يقوم بدوره رشدي الشامي طالبا البراءة له، لكن المحكمة تحكم بإعدام المتهم، فيصاب بالذهول والصدمة ويحدث نفسه وينزعج المقربون منه.

صدمة تغير حياة أخين في الحلقة الأولى لمسلسل مسار إجباري

وعلى أثر الحكم بالإعدام على الأستاذ الجامعي المتهم بقتل طالبته، دخل «على» الذي يجسد دوره الفنان محمود البنزاوي وهو والد حسن وحسين، في غيبوبة وتعرض لأزمة قلبية دخل على أثرها المستشفى، الذي اضطر إلى إبلاغ أهله لمراعاة حالته، وهو ما ترتب عليه مفاجأة كبيرة، فالأخوان حسن وحسين غير أشقاء وكل واحد منهما من زوجة، ولا يعرف كل منها أنه شقيق الآخر.

فوجئ حسن وحسين بأنها يبحثان عن نفس الأب في المستشفى، وعندما التقيا والدهما حدثت الصدمة وتبادلا الاتهامات، وعلى أثر ذلك أوضح لهم الأب القصة وطلب منهم قبول الأمر الواقع، فاتهمه الابن الأكبر بالخيانة وعدم احترام والداته لكونه تزوج عليها منذ 20 عاما وأخفى عنها هذا السر، فما كان من الأب غير أن يبرر فعلته بأنه قبل أن يكون أبا هو إنسان له قلب ويحب ويكره.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور قصة مسلسل مسار إجباري الذي يندرج في فئة الـ15 حلقة، حول «عمر» الذي يؤدي دوره الفنان عصام عمر، وهو طالب جامعي بعد وفاة والده يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو «حسين» الذي يجسد دوره أحمد داش، فيصاب بصدمة لكنه يضطر أن يتعايش مع الواقع، ويعيش شقيقه الآخر نفس الصدمة، حيث لا يقبل أن يكون له شقيق، وخلال المسلسل تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.