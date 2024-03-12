أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يعرض على قناة أون ضمن موسم الدراما الرمضاني على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لذا يرغب البعض في معرفة مواعید عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 2، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

مواعید عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 2

ومواعید عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 2، ستكون مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويُعاد في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي

وكانت قد انتهت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي، بتسبب الدكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، في وفاة والده الحاج محمود الرفاعي نتيجة جدال فيما بينهما بسبب تجارة الأخير في الآثار، واعتراض «ياسين» على هذه التجارة وتولي ابن عمه ليكون الكبير بديلًا لوالده.

يُذكر أنّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وأحمد فؤاد سليم وسيد رجب ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.