موعد أذان الفجر ثان أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر ثاني يوم رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، اليوم الثلاثاء الموافق 12-3-2024، إذ يستعد الجميع لتناول السحور بعد منتصف الليل، ويحرصون على أداء صلاة الفجر في موعدها، بالإضافة إلى كافة مواقيت الصلاة، وذلك وفقًا لإمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، في بيان لها قبل أيام.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان الفجر ثاني يوم رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، الموافق اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وذلك ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال أيام شهر الصوم.

موعد أذان الفجر ثاني يوم رمضان 2024

ويأتي موعد أذان الفجر ثاني يوم رمضان 2024 الموافق الثلاثاء 12-3-2024 سيكون مبكرًا عن موعد أذان الفجر أول أيام رمضان بمقدار دقيقة واحدة في القاهرة وجميع المحافظات، وذلك وفقًا لإمساكية رمضان 2024، كما يزداد عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024 بمقدار دقيقة عن الأمس في كافة المحافظات.

موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء في القاهرة

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة يكون في تمام الساعة 4:42 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم مدينة 6 أكتوبر

ويحل موعد أذان الفجر اليوم مدينة 6 أكتوبر الموافق ثاني أيام الصيام، في تمام الساعة 4:43 فجرًا، بحسب إمساكية رمضان 2024.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية

وفيما يخص موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية وفقًا لإمساكية رمضان فإنّه يكون في تمام الساعة 4:46 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم

وتوضح إمساكية رمضان 2024 موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم إذ يأتي بتمام الساعة 4:44 فجرًا.

أذان الفجر اليوم الثلاثاء في كافة المحافظات

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء ثاني أيام رمضان في كافة المحافظات كالآتي:

- موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف.. 4:43 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في المنيا.. 4:45 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط.. 4:44 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في قنا.. 4:38 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج.. 4:42 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر.. 4:39 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في أسوان.. 4:38 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد.. 4:56 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر.. 4:32 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية.. 4:42 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية.. 4:42 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في الغربية.. 4:42 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية.. 4:40 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية.. 4:40 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ.. 4:42 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة.. 4:44 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في مطروح.. 4:57 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في السويس.. 4:37 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية.. 4:37 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في دمياط.. 4:39 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد.. 4:37 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء.. 4:36 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء.. 4:31 فجرًا.