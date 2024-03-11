موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024.. أول سحور برمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن تناول السحور وموعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024، وهو أول سحور وأول صلاة فجر في شهر رمضان المبارك، إذ أعلنت هيئة المساحة المصرية في بيان لها إمساكية رمضان 2024 بمحافظة الفيوم، التي تتضمن موعد صلاة الفجر وشروق الشمس فضلًا عن مواقيت الصلاة اليوم، وعدد ساعات الصوم أول أيام شهر رمضان.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024 ومواقيت الصلاة بالتفصيل، إضافة إلى موعد شروق الشمس، وعدد ساعات الصوم في أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

وكشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الإثنين 11-3-2024 ضمن إمساكية رمضان 1445 هجرية بحسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، إذ يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:45 فجرًا، بينما يبدأ السحور من الساعة 2:25 بعد منتصف الليل، فيما يبدأ الإمساك في تمام الساعة 4:25 صباحًا.

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟

وكما يهتم الآلاف بمعرفة متى يؤذن الفجر في الفيوم اليوم فإنّهم يهتمون بمعرفة متى ينتهي وقت صلاة الفجر وذلك حرصًا على أداء الصلاة في موعدها بالتزامن مع انطلاق أول أيام الصوم، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء في بيان سابق، بإنّ صلاة الفجر تبدأ من طلوع الفجر الصادق، وتنتهي بشروق الشمس وذلك وفقًا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع شمس».

موعد شروق الشمس في الفيوم

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 الفيوم، فإنّ موعد الشروق في الفيوم اليوم الإثنين 11-3-2024 الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك، يكون في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 11-3-2024

وفيما يخص عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 11-3-2024 في الفيوم، فإنّه يبلغ نحو 13 ساعة و38 دقيقة بحسب إمساكية رمضان 2024 حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتشير إمساكية رمضان إلى أن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين الموافق أول أيام رمضان تكون كالآتي: موعد أذان الظهر الساعة 12:07 ظهرًا، موعد أذان العصر الساعة 3:30 عصرًا، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:03 مساءً، موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:19 مساءً.