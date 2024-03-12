حددت هيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في قنا اليوم الثلاثاء 12-3-2024 والموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، لمعرفة المصلين والصائمين مواقيت الصلوات الخمس، وموعدي بدء الصوم والإفطار.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في قنا الثلاثاء، الموافق 12-3-2024 بالتفصيل، وهي كالآتي:

-موعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء في محافظة قنا في تمام الساعة 4:38 .

-موعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء في محافظة قنا في تمام الساعة 11:59 .

-موعد صلاة العصر الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 اليوم الثاني في رمضان بقنا الساعة 3:23 .

-موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء بقنا في تمام الساعة 5:57 .

-موعد صلاة العشاء في محافظة قنا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:11 م، ويعقبها مباشرة صلاة التراويح.

عدد ساعات الصيام في ثاني أيام رمضان 2024 بمحافظة قنا

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية في محافظة قنا ،عدد ساعات الصيام في محافظة في ثاني أيام شهر رمضان الكريم 2024 وهي 13 ساعة و37 دقيقة،.