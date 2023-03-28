يحرص المسلمون في محافظة قنا، على معرفة موعد أذان المغرب في قنا اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في سادس أيام شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الثلاثاء 25-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها خلال شهر رمضان الكريم، موعد أذان المغرب في قنا اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وفق ما أعلنت هيئة المساحة المصرية.

أذان المغرب في قنا: 6:04 مساء

الظهر:11:54صباحا

العصر: 3:23 مساء

العشاء: 7:19 مساء

عدد ساعات الصيام في قنا اليوم الثلاثاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، فإن عدد ساعات الصيام يبلغ 14 ساعة وخمس دقائق.

صلاة التراويح في محافظة قنا

ويحرص آلاف المواطنين في محافظة قنا، على أداء صلاة التراويح في نحو 3995 مسجدا خصصتها مديرية الأوقاف في قنا.