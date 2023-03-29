موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأربعاء 29-3-2023.. وعدد ساعات الصيام

يحرص المسلمون في محافظة قنا، على معرفة موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأربعاء 29-3-2023، سابع أيام شهر رمضان الكريم، لإداء الصلاة في وقتها، وكذلك التجهيز والاستعداد للإفطار.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأربعاء 29-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان الكريم وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية، حيث يحين في الساعة 6:04 مساء.

وأعلنت الهيئة أيضًا مواقيت الصلوات الأخرى، إذ يحين موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:54 صباحا، والعصر في الساعة 3:23 مساء، بينما يُرفع أذان العشاء الساعة 7:20 مساءً.

موعد الإفطار في قنا اليوم الأربعاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام تصل إلى 14 ساعة و5 دقائق بالضبط، وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة وأربعة دقائق من مساء اليوم، سابع أيام شهر رمضان 2023.

ويحرص آلاف المواطنين في محافظة قنا، على أداء صلاة التراويح في نحو 3995 مسجدا، خصصتها مديرية الأوقاف.