بعد عرض الحلقة 1 من مسلسل الحشاشين.. ماذا فعل حسن الصباح مع صديقيه المقربين؟

تعرض حسن الصباح إلى ظلم كبير، من قبل الحاكم في مدينة فارس بإيران، ولم يستطع الدفاع عن نفسه، ليقرر مغادرة المكان، وتأسيس فرقة الحشاشين، التي تدور أحداثها داخل قلعة ألموت، مع وصول رسول ملك فرنسا للتحالف مع سيد القلعة حسن بن الصباح، بحسب أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين.

مسلسل الحشاشين أحد أهم المسلسلات التاريخية، التي تدور في القرن الحادي عشر، في شمال بلاد فارس، وتسيطر عليها العقيدة الشيعية الإسماعيلية، وانضم لها حسن الصباح، ليؤسس فرقة الحشاشين وتعتبر من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية.

ماذا فعل حسن الصبح مع صديقيه؟

وفي عام 1859، ترجمت رباعيات الخيام إلى اللغة الإنجليزية، ليكتشفوا أن حسن الصباح و2 من أصدقائه في المدرسة، عقدوا اتفاقًا مع بعضهم البعض، أنه كلما وصل أحد منهم إلى موقع السلطة، سيساعد الاثنين الآخرين، ولكن عندما عين حسن الصباح في منصب رفيع؛ سرعان ما نشأ خلاف في الرأي مع هذين الصديقين، بحسب موقع iransafar.

ماذا حدث لحسن الصباح حينما كان طفلًا؟

عادت أحداث الحلقة الأولى سنوات عديدة إلى الخلف، حينما كان حسن الصباح طفلًا، ويتعرض للمضايقات والمطاردات من قبل الصغار، ما تسبب في سقوطه داخل بئر عميقة، ويحاول الخروج ولكنه لا يستطيع، حتى يظهر ما يخرجه على الأرض مرة أخرى.

نالت الحلقة الأولى بمسلسل الحشاشين إشادات واسعة، من قبل الجمهور، خاصة وأن المسلسل يسرد جزءا مهما من التاريخ، عن الطائفة التي أرعبت العالم.

طاقم عمل مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ومجموعة من الفنانين، أبرزهم فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، والعمل الدرامي من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة dmc، عند الساعة 9:15 مساءً، والساعة 11 مساءً على قناة dmc دراما، والإعادة الثانية في تمام الساعة 6:30 صباحًا، والساعة 1.30 ظهرا، وتعرض حلقات المسلسل على منصة Watch It .