دعاء الشيخ رمضان عبدالمعز في أول أيام الشهر الكريم: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان»

تضرع الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، بدعاء في أول يوم رمضان، قائلا: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والتوثيق لما تحبه وترضى اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن وسائر الأعمال يا رحيم يا رحمن».

وأضاف خلال تقدميه برنامح «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، «اللهم أجعلنا مما يصوم هذا الشهر الكريم إيمانا واحتسابا، ومن عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فوفقنا دائما يا مولانا لما يرضيك وأعنا دائما ياربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنه لا يقدر على ذلك غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يارب العلمين».

وتابع: «كما نرفع أكف الضراعة إليك يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويارب الأرض والسماوات، نسألك يا مولانا باسمك الأعظم في هذا الشهر الكريم أن تؤدبنا بأدب جميعا بأدب رسول الله، وزينا بأخلاق رسول الله، وأدخلنا الجنة بشفاعة رسول الله، وأكرمنا بكرامة رسول الله وأرزقنا حسن الاقتداء برسول الله واجلعل صيامنا كصيام رسول الله واجعل صلاتنا كصلاة رسول الله».