مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1.. يحيى الفخراني يحاول الاقتراض من وحش الكيمياء

في الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة، يتناول الفنان يحيى الفخراني، الذي يجسد شخصية «بهجت»، موضوع الدروس الخصوصية والإقبال الكثيف من الطلاب على هذه المدارس والمدرسين الذين يحملون أسماء مستعارة، مثل «وحش الكيمياء»

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1 للفنان يحيى الفخراني

وظهر الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1، مع صديقه الوحيد عرفان «صلاح عبد الله» داخل تاكسي وهما يتحدثان عن تواجد الطلاب بكثافة عالية أمام أحد السناتر التعليمية، وقال عرفان لبهجت :«أمال بياخدوا أيه كل دول في المدارس لما بييجوا هنا».

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1

ويقوم عبد البديع الذي يجسده «هشام إسماعيل»، والشهير بـ وحش الكيمياء بتدريس مقرر الكيمياء للطلاب في السنتر التعليمي بطريقة الأغاني، والتي تجعله في حالة من السخرية من تلاميذه في الدرس، وطلب بهجت من عبد البديع بصفته شريكه بعض الأموال، ليتحجج الأخير بضيق الحال.

مسلسل عتبات البهجة عبارة عن قصة اجتماعية كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

ومسلسل عتبات البهجة من بطولة كل من الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.