انتهاء تصوير مسلسل عتبات البهجة.. بطولة يحيى الفخراني وصلاح عبدالله

أعلنت شركة العدل جروب عن انتهاء تصوير مسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيى الفخراني، والذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، والمقرر عرضه على شاشة قناة dmc.

موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

ويبدأ موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل عتبات البهجة مساء اليوم الاثنين، تمام الساعة 6.15 مساء، إلى جانب عرضه على منصة watch it، وسيتم ترجمة مسلسل عتبات البهجة إلى لغة الإشارة لإتاحته لأكثر من 7.5 مليون مواطن من الصم وضعاف السمع.

أحداث مسلسل عتبات البهجة

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة في إطار 15 حلقة، حول شخصية بهجت الأنصاري التي يقدمها الفنان يحيى الفخراني، ويقدم خلاله برنامج يحمل نفس الاسم عبر موقع يوتيوب، وهو من بطولة صلاح عبدالله، علاء مرسي، يوسف عثمان، جومانا مراد، ليلى عز العرب، هشام إسماعيل، من إخراج مجدي أبو عميرة، ورؤية تلفزيونية وإشراف درامي مدحت العدل.