ظهر الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، في أول المشاهد لمسلسل «عتبات البهجة» ويتحدث لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه طلب من الجمهور أن يتفاعلوا مع ما يقدمه، وإليكم ملخص الحلقة 1 مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني وعملية نصب في الحلقة الأولى.

ملخص الحلقة 1 مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، ناقش «بهجت» مع الجمهور الذي يتابعه على مواقع التواصل الاجتماعي قضية التحرش، وقطع «بهجت» البث المباشر لكي يستمع لأحد أحفاده عمر «خالد شباط» هو يتحدث مع فتاة، ولكن حفيدته الأخرى جميلة «بسنت أبو باشا» واعترضت على هذا الأسلوب وأخبرته بأنه يتعارض مع ما يقدمه للجمهور على «مواقع التواصل الاجتماعي»، وخرج حفيده «عمر» من غرفته، ويطلب من جده منحه حريته وعدم التدخل في حياته.

ملخص الحلقة 1 مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني

وطلب تيتا «عنبة» المساعدة من بهجت ليصبح مطرب مهرجانات مشهور، وخلال الغناء أزعجت جارته سميرة «ليلى عز العرب» من صوته وتوجه اللوم لـ«بهجت»؛ لأنه من سمح لتيتا بالغناء ويعتذر منها.

وفي الحلقة الأولى يحاول «بهجت» تدبير مصاريف أحفاده وهي 60 ألف جنيه، وفي هذا الإطار طلب من الفنانة جومانا مراد «نعنانة»، وهي التي تمتلك كشك «باسم» أن تتصرف له في 10 آلاف جنيه، ولكن رد فعلها كان قويا ورفضت ما تحدث به «بهجت»، لترد عليه: «أنت فاكرني مين.. أصبر عليا أكون دبرتهملك».

وبسبب جلوس «نعنانة» مع «بهجت» لفترة طويلة وبعد الحديث الجانبي لبعض الأشخاص شعر الفنان علاء مرسي «عيطة» بالغيرة على زوجته بائعة الكشك.

مسلسل عتبات البهجة عبارة عن قصة اجتماعية كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

ومسلسل عتبات البهجة من بطولة كل من الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وتدور أحداث الحلقة الأولى في إطار شيق ومثير.