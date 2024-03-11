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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1 على قناة dmc

كتب:

عمرو هلال
10:33 م | الإثنين 11 مارس 2024
عتبات البهجة

عتبات البهجة

حقق الفنان الكبير يحيى الفخراني نجاحا كبيرا بمسلسل عتبات البهجة الحلقة 1، ونستعرض في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، وذلك بعد تصدره التريند على موقع «x».

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc

ونشرت قناة «dmc» الخريطة الخاصة بمواعيد عرض المسلسلات، ويكون موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

وأحداث مسلسل عتبات البهجة تدور في إطار من الدراما الاجتماعية حول علاقة الجد بأحفاده.

أبطال مسلسل عتبات البهجة 

ويشارك يحيى الفخراني، في بطولة عتبات البهجة كوكبة من الفنانين؛ منهم: جومانا مراد، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، خالد شباط، وفاء صادق، وهو من إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف مدحت العدل.

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بقلم عمرو هلال