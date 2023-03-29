يحرص المسلمون في محافظة قنا، على تأدية الصلوات الخمس في موعدها الكريم، لذلك يبحثون عن موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع يوم بشهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر في قنا

وتواصل «الوطن»، تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة قنا، ومن بينها موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأربعاء 29-3-2023، وفق هيئة المساحة المصرية.

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة قنا، الصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في سابع يوم برمضان في محافظة قنا، كالتالي:

الفجر: 4:20 صباحا.

السحور: 2 صباحا

الفطار: 6:04 مساء

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء في قنا

وبحسب هيئة المساحة المصرية، إن عدد ساعات الصيام ليوم الأربعاء سابع أيام رمضان في قنا 14 ساعة و6 دقائق.

وكان الآلاف من أهالي محافظة قنا أدوا صلاة التراويح في نحو 3995 مسجدا على مستوى محافظة قنا، مخصصة لإقامة الصلوات وشعائر شهر مضان الكريم، وذلك بحسب مديرية الأوقاف في قنا.

وحرص الآلاف من المصلين في محافظة على أداء صلاة التراويح في الليلة السابعة من شهر رمضان الكريم.