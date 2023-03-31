موعد آذان الفجر في قنا اليوم الجمعة 31-3-2023

يحرص المسلمون في محافظة قنا على تأدية الصلوات الخمس في موعدها الكريم، لذلك يبحثون عن موعد أذان الفجر في قنا اليوم الجمعة 31-3-2023 في تاسع يوم بشهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الجمعة

تواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة قنا، ومن بينها موعد أذان الفجر في قنا اليوم الجمعة 31-3-2023، وفق هيئة المساحة المصرية.

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة قنا، الصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في تاسع يوم برمضان في محافظة قنا، كالتالي

الفجر: 4:17 صباحا.

السحور: 1:58 صباحا

الفطار: 6:05 مساء

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة في قنا

وبحسب هيئة المساحة المصرية، إن عدد ساعات الصيام ليوم الجمعة تاسع أيام رمضان في قنا 14 ساعة و6 دقائق.

وكان الآلاف من أهالي محافظة قنا أدوا صلاة التراويح في نحو 3995 مسجدا على مستوى محافظة قنا، مخصصة لإقامة الصلوات وشعائر شهر مضان الكريم، وذلك بحسب مديرية الأوقاف في قنا.

وتقام صلاة التهجد في نحو 111 مسجد كبير خصصتها مديرية الأوقاف مدن محافظة قنا