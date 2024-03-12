مسلسل كامل العدد 2 الحلقة الأولى.. دينا الشربيني تعيش صراعا نفسيا

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد 2 المعروف أيضًا باسم «كامل العدد بلس 1» أحداثًا مثيرة، منها عندما رأت «ليلى» التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني ابنها الرضيع «عمر» من زوجها «أحمد» الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، في المنام، ثمّ استيقظت على هذا الحلم.

وعندما ذهبت «ليلى» للاطمئنان على أبنائها التوأم، ظهر برواز به صورة الفنان الراحل مصطفى درويش برفقة أبنائه في مسلسل كامل العدد 2 منذ الموسم الأول، في لفتة رائعة من فريق العمل لإحياء ذكراه.

مسلسل كامل العدد 2 الحلقة الأولى

وشهد مسلسل كامل العدد 2 الحلقة الأولى بطولة دينا الشربيني، ذهاب الدكتور «أحمد» شريف سلامة لزيارة صديقه المقرب منه «عمر» وهو الراحل مصطفى درويش، ليخبره مدى افتقاده له، ويطمئنه بأنه يرعى أبناءه، ثم يطلب منه الاطمئنان عليهم.

واتصلت والدة أحمد التي تجسد دورها الفنانة إسعاد يونس بابنها لتهنئته بعيد ميلاده، بينما تقوم «إنجي» صديقة «ليلى» والتي تمثل دورها الفنانة جيهان الشماشرجي لتخبرها؛ بأنها وقعت في حب شخص آخر، لتبدأ كواليس قصة جديدة.

فريق عمل مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة، وآية سماحة، وإسعاد يونس، وجيهان الشماشرجي، من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.