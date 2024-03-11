ما هي الشدة المستنصرية وعلاقتها بمصر؟.. ظهرت في مسلسل الحشاشين

رويدًا رويدًا بدأ منسوب مياه نهر النيل في الانخفاض، لم يعرف الناس سبب ذلك لكنهم لم يولوا للأمر اهتمامًا كبيرًا، إلى أصبح الأمر يشكل أزمة كبيرة للمزارعين ولم يعد بإمكانهم زراعة أي شيء نظرًا لعدم قدرتهم على ري المحاصيل، لتظهر أكبر مجاعة في تاريخ الدولة الإسلامية وعرفت باسم الشدة المستنصرية، وسلطت عليها الضوء الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين الذي عرض اليوم على DMC.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز؛ دارت في عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، الذي حكم مصر في الفترة التي زار فيها حسن الصباح زعيم الحشاشين البلاد، وتعرضت الدولة لمجاعة شهيرة عُرفت باسم الشدة المستنصرية نُسبت لاسم الملك حاكم البلاد آنذاك.

ما هي الشدة المستنصرية؟

بدأت الشدة المستنصرية بحسب موقع «vocal» المتخصص في التاريخ وكتاب «إغاثة الأمة بكشف الغمة» لابن إياس، عندما لاحظ الناس، انخفاض منسوب المياه ولم يهتموا؛ ومع الوقت تفاقم الوضع إلى درجة أنّ النهر بدأ يجف، وماتت المحاصيل الزراعية بسبب شح المياه.

وفي نهاية المطاف، جاء وقت لم يعد من الممكن فيه زراعة أي شيء، وأصبح الغذاء نادرا ولم يتمكن سوى الأثرياء من توفيره، إلى أن وصل سعر الخبز إلى عشرة دنانير وهي عملة مصر في تلك الحقبة، والماء والبيض كانا يُبعان بدينار لكل منهما.

كيف تعامل الناس مع المجاعة؟

بدأ الناس بالبحث عن مصادر غذائية بديلة للبقاء على قيد الحياة، حتى أنهم لجأوا إلى أكل الحيوانات مثل القطط والكلاب الموجودة في الشوارع، ولسوء الحظ، فإن انخفاض منسوب مياه النيل لم يستمر لمدة عام أو عامين فقط، بل استمر لـ7 سنوات طويلة.

وقد وصلت الأزمة إلى الخليفة نفسه، حتى لم يبق في الاسطبل الخاص به أي شيء، وكان عليه أنّ يبيع رخام مقابر أجداده ليحصل على الطعام، وتفاقم الوضع حتى وجد نفسه مدينًا في حياته لابنة أحد العلماء، التي كانت تزوده من باب الصدقات برغيفين من الخبز يوميًا.

سر أزقة الموت في القاهرة

كان للشدة المستنصرية التي جاءت في أحداث مسلسل الحشاشين، أثرًا في تغيير أسماء المدن والحواري، وأصبحت أحياء معينة في القاهرة تُعرف باسم «أزقة الموت» لأن من دخلها قيل له ألا يغادر، وهي في الأساس رحلة في اتجاه واحد، ولجأ الناس في هذه المناطق إلى كمائن ضخمة على أسطح المنازل؛ لاعتقال المارة في الشوارع ومن ثم استهلاكهم للحصول على لقمة عيشهم.

ويذكر التاريخ عن الشدة المستنصرية، أن عدد سكان مصر تضاءل إلى أدنى مستوى له في التاريخ، إذ هلك ما يقرب من ثلث الشعب خلال تلك السنوات السبع من المعاناة، ولم تبدأ مياه النيل في العودة ببطء إلا في نهاية حكم الخليفة المستنصر بالله على مدى عدة سنوات، وتحسن الوضع تدريجيًا بعد كارثة مأساوية.